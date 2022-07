Der amerikanische Schauspieler Peter Dinklage wird in der geplanten Fantasy-Saga »The Ballad of Songbirds and Snakes« mitspielen. Das teilte das Studio Lionsgate am Montag auf Twitter mit. Die Verfilmung des Panem-Romans von Suzanne Collins soll im November 2023 in die Kinos kommen. Der deutsche Titel lautet: »Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange«.