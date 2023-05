Simonischek wurde 1946 in Graz geboren. In seiner Geburtstadt begann er zunächst ein Architekturstudium, wechselte dann aber an die Akademie für Musik und darstellende Kunst, um Schauspieler zu werden. Sein Vater, ein Zahnarzt, hatte ungewollt den Sohn mit dem Schauspiel-Virus infiziert. Er nahm ihn mit in eine »Hamlet«-Aufführung in Graz. »Nach diesem Hamlet war ich verloren«, sagte Simonischek der Deutschen Presse-Agentur zu seinem 75. Geburtstag.