Der Disney-Konzern plant eine Rückkehr nach Genovien. In diesem fiktiven europäischen Königreich wird die junge Amerikanerin Mia plötzlich Prinzessin – in den Büchern der Jugendbuchautorin Meg Cabot und auch in den Verfilmungen, die 2001 und 2004 zu Kinohits wurden. Nun wurde ein Fortsetzungsfilm angekündigt.