"Once Upon A Time... In Hollywood" Tarantino-Film feiert nun doch Premiere in Cannes

Jetzt also doch: Die zehnte Regiearbeit von Quentin Tarantino wird zum ersten Mal an der Croisette gezeigt. Wie die Leitung des Filmfestivals von Cannes mitteilt, läuft "Once Upon A Time... In Hollywood" im Wettbewerb.

Der Stolz und die Freude darüber sind aus der Pressemitteilung deutlich herauszuhören: "Wir waren in Sorge, dass der Film nicht rechtzeitig fertig würde, aber Quentin Tarantino, der den Schneideraum vier Monate lang nicht verlassen hat, ist ein echtes, loyales und pünktliches Cannes-Kind", heißt es dort.

Sony Pictures Leonardo DiCaprio als Schauspieler Rick Dalton in Quentin Tarantinos neuem Spielfilm "Once Upon A Time... In Hollywood"

Bei der Vorstellung des Cannes-Programms Mitte April war noch nicht klar gewesen, ob Tarantino mit seinem Film dabei sein würde. Der Regisseur wird mit seiner Teilnahme auch den Star-Aufmarsch an der Croisette schlagartig vergrößern: Die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie begleiten ihn zur Premiere.

Die Mitteilung bezeichnet "Once Upon A Time... In Hollywood" als "Liebesbrief an das Hollywood seiner Kindheit, eine Rockmusik-Tour in das Jahr 1969, und eine Ode an das Kino überhaupt." Tarantino hatte zuvor schon "Inglorious Basterds" in Cannes gezeigt, für "Pulp Fiction" erhielt er 1994 die Goldene Palme.

Weiterer Zugang im Wettbewerb neben Tarantino ist mit Regisseur Abdellatif Kechiche ein weiterer Gewinner des Hauptpreises: 2013 räumte er mit "Blau ist eine warme Farbe" ab. Sein neuer Film "Intermezzo" ist die Fortsetzung des Dramas "Canto Uno" von 2017 und bildet mit diesem einen Zweiteiler mit dem übergreifenden Titel "Mektoub, My Love". Es geht um das Liebesleben Jugendlicher in den Neunzigerjahren, "Intermezzo" ist vier Stunden lang.