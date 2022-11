Sein jüngster Film ist nun schon wieder eine ganze Weile her: 2019 kam »Once upon a Time in Hollywood« in die Kinos und war ein großer Erfolg. Seitdem hat Quentin Tarantino zwei Bücher veröffentlicht, auf Deutsch erschienen bei Kiepenheuer & Witsch: Zunächst eine Romanfassung von »Es war einmal in Hollywood«, und nun ein filmhistorisches Werk, »Cinema Speculation«.