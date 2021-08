Filmdrama über Massaker von Srebrenica Versagen und Verantwortung

Wie konnte es zum Völkermord in Srebrenica kommen? Die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić führt in ihrem oscarnominierten Drama »Quo vadis, Aida?« direkt in den Horror hinein. Ein unverzichtbarer Film über den Krieg.