Ein Rückzieher des Ravensburger Verlages bei einem Winnetou-Kinderbuch sorgt für Diskussionen. Wie ein Unternehmenssprecher am Montag bestätigte, wurde die Auslieferung des Buchs aufgrund »verharmlosender Klischees« über die Behandlung der indigenen Bevölkerung in dem Werk bereits gestoppt. Zuvor hatte der Verlag den Schritt in einem Onlinenetzwerk angekündigt und mit »den vielen negativen Rückmeldungen« zu dem Buch »Der junge Häuptling Winnetou« begründet. Mehrere Medien berichteten darüber.