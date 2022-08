Sie habe eine »besondere Erinnerung« an die Dreharbeiten mit Petersen für »Air Force One«, schrieb Close in einer Mitteilung. Trotz des packenden und intensiven Skripts des Films hätten beide sehr viel gelacht. »In meiner Erinnerung war er ein Mann voller Lebensfreude, der das tat, was er am meisten liebte.« In dem Thriller »Air Force One« (1997) spielte Harrison Ford einen fiktiven US-Präsidenten und Glenn Close seine Vize-Präsidentin.