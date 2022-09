Bekannt wurde sie durch ihre Serie »Girls«, die Hauptrolle spielte sie selbst. Danach war von Lena Dunham aus dem Filmgeschäft wenig zu hören. Dafür manches aus ihrem Privatleben: Bei den US-Wahlen 2016 warb sie für Hillary Clinton – und bekam angeblich Drohungen . 2018 ließ sie sich auf ärztlichen Rat ihre Eierstöcke entfernen – und sorgte damit für Diskussionen über Kinderlosigkeit. »Es gab eine Weile, in der ich meine eigene Stimme nicht hörte«, sagt Dunham nun in einem Interview mit »The Guardian« . »Meine Sinne waren durch die Erfahrung, auf diese Weise in der Welt zu sein, abgestumpft.«