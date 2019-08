"Boyhood"-Regisseur Richard Linklater veranschlagt 20 Jahre Drehzeit für nächstes Projekt

Wie verändert Zeit die Menschen? Diese Frage hat der Regisseur Richard Linklater immer wieder mit außergewöhnlichen Filmprojekten thematisiert. In den drei Filmen "Before Sunrise", "Before Sunset" und "Before Midnight" mit Julie Delpy und Ehtan Hawke, entstanden zwischen 1995 bis 2013, zeigte er Figuren im Wandel von fast zwei Dekaden. Sein Drama "Boyhood", 2014 fertiggestellt, filmte er über einen Zeitraum von 12 Jahren. So erzählte er auf authentische Weise vom Heranwachsen eines Jungen.

Linklaters nächstes Projekt soll nun über einen Zeitraum von 20 Jahren entstehen. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, plant er die Adaption des Musicals "Merrily We Roll Along". Beanie Feldstein, Ben Platt und Blake Jenner sollen Hauptrollen spielen.

Die Vorlage handelt vom Leben eines Broadway-Komponisten, der zum erfolgreichen Hollywood-Produzenten wird. Das Bühnenstück beginnt am Ende der Künstlerlaufbahn und geht dann in Rückblenden in der Zeit zurück. Ob Linklater diese Erzählstruktur beibehalten wird, ist noch nicht bekannt.