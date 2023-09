Der Filmemacher Wes Anderson hält nichts davon, heute als problematisch angesehene Kunstwerke zu überarbeiten. »Ich will nicht einmal, dass der Künstler sein Werk verändert«, sagte der 54-jährige US-Amerikaner am Freitag in Venedig. Auf den Filmfestspielen stellt er seinen neuen Kurzfilm »The Wonderful Story of Henry Sugar« vor. Das Werk mit Ralph Fiennes und Benedict Cumberbatch basiert auf einem Erzählband des britischen Autors Roald Dahl (1916-1990).