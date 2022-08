Zwielichtige Typen? Kann er. US-Schauspieler Robert De Niro lässt sich erneut auf ein Mafia-Drama ein.

Der 78-jährige Hollywood-Star wird unter der Regie von Barry Levinson (»Rain Man«, »Good Morning Vietnam«) in dem geplanten Thriller »Wise Guys« mitspielen, berichteten die amerikanischen Branchenmedien »Hollywood Reporter« und »Variety«. Das Drehbuch stammt von Nicholas Pileggi (»GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia«, »Casino«). Die Story dreht sich um die beiden Mafiabosse Vito Genovese und Frank Costello, die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in New York herrschten.