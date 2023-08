13 / 22

In den frühen Achtzigerjahren spielte De Niro in einigen Filmen, die zunächst an den Kinokassen als Flop galten, aber später hochgelobt wurden. Zum Beispiel seine fünfte Zusammenarbeit mit Scorsese, die Tragikomödie »The King of Comedy« (1982) oder Sergio Leones Mafiaepos »Once upon a Time in America« (1984; dt. »Es war einmal in Amerika«). Bereits anfangs positiv aufgenommen wurde dagegen De Niros Hauptrolle in Roland Joffés preisgekröntem historischen Filmdrama »The Mission« (1985).