Ex-"Twilight"-Star Robert Pattinson soll Batman spielen

Vom Vampir zur Fledermaus: Der britische Schauspieler Robert Pattinson, 33, ist Medienberichten zufolge als neuer Batman-Darsteller ausgewählt worden. Dies berichten die US-Branchenseiten "Variety" und "Deadline".

Warner Bros., das Studio, das die Produktion unter dem Projektnamen "The Batman" plant, war "Deadline" zufolge zwischen Pattinson und dem "X-Men"-Star Nicholas Hoult unentschieden. Nach Testaufnahmen habe man sich nun aber für den Briten entschieden. Das Studio bestätigte "Variety", dass Robert Pattinson einen Vertrag für "The Batman" unterschrieben habe.

Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga berühmt und spielte danach vor allem in kleineren Produktionen mit, derzeit ist er in deutschen Kinos in Claire Denis' "High Life" zu sehen (lesen Sie hier eine Rezension). Im Juli 2020 soll er in Christopher Nolans geplantem Spionage-Thriller "Tenet" mitspielen. Robert Pattinson wäre der bislang jüngste Darsteller, der in das berühmte Fledermauskostüm schlüpft.

Der neue "Batman"-Film von Regisseur Matt Reeves, 53, ("Planet der Affen") soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden zeigen. Zuvor hatte Oscar-Preisträger Ben Affleck die prestigeträchtige Rolle übernommen.