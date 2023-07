Dass Matt Damon in Paartherapie war, erfährt man nebenbei in diesem Interview, das der Hollywood-Schauspieler »Entertainment Weekly« gegeben hat. Wichtig ist auch nicht die Therapie an sich – sondern das, was er darin seiner Frau gesagt haben soll. Damon habe demnach versprochen, eine berufliche Auszeit zu nehmen. Allerdings habe er sich »mühsam« eine Ausnahme verhandelt: für den Fall, dass der Regisseur Christopher Nolan anruft, um ihm eine Rolle anzubieten.