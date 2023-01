2018, als sie gerade ihre Memoiren veröffentlicht hatte (»The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet«), verteidigte Julia-Darstellerin Hussey die Bettszene in einem »Variety«-Interview . »Niemand in meinem Alter hatte so was zuvor gemacht«, sagte sie und fügte hinzu, Zeffirelli habe die Szene geschmackvoll inszeniert. »Sie war nötig für den Film.«