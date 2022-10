Masak wurde 1936 in Chaco geboren, wo er am City College Schauspiel studierte. Sein Bühnendebüt gab er 1954. Bekannt wurde er danach vor allem als Seriendarsteller: In den Sechzigerjahren hatte er Auftritte in Produktionen wie »The Twilight Zone« (1960), »The Monkees« (1968), »Get Smart« (1968), »Bezaubernde Jeannie« (1968-69) oder auch »Verliebt in eine Hexe« (1969-70).