Zum Tod von Rutger Hauer Mehr als Tränen im Regen

Im Gedenken an die Toten fällt es uns oft schwer, geeignete Worte zu finden. Doch als gestern mit Verspätung bekannt wurde, dass Rutger Hauer am 19. Juli im Alter von 75 Jahren gestorben ist, erinnerten Menschen weltweit in den sozialen Netzwerken mit diesem einen, unvergesslichen Zitat an den Schauspieler:

"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die."

Es ist, natürlich, der Monolog des sterbenden Replikanten Roy Batty, den Hauer so furchterregend wie bewegend in Ridley Scotts stilbildender Dystopie "Blade Runner" (1982) gab. Hauer wich in der ikonischen Szene des Science-Fiction-Dramas vom ursprünglichen Skript ab und machte sich den Text mit entscheidenden Änderungen zu Eigen. So formte vor allem sein Spiel diesen Schlüsselmoment, in dem das nach Menschenbild geschaffene Kunstwesen Batty seine Seele offenbart, und im Kontrast zu seinen skrupellosen Schöpfern wahre Humanität beweist.

Seine Anfänge sind verwoben mit denen von Regisseur Paul Verhoeven

Diese Rolle machte Rutger Hauer endgültig zu einem weltweit bekannten Gesicht, doch herausragende darstellerische Leistungen hatte der 1944 in Breukelen geborene Niederländer schon zuvor etliche gezeigt. Dabei sind die aufregenden Anfänge von Hauers Schauspielkarriere untrennbar mit dem Aufstieg von Regisseur Paul Verhoeven verknüpft. Der besetzte ihn erstmals Ende der Sechzigerjahre als jugendlichen Ritter und Titelhelden in der TV-Serie "Floris", die Hauer in seiner Heimat zu plötzlicher Popularität verhalf.

1973 inszenierte Verhoeven dann erneut mit ihm in der Hauptrolle das Liebesdrama "Turks fruit" ("Türkische Früchte"), welches durch - für damalige Verhältnisse - gewagte Offenheit und eine ungeschönte, explizite Sinnlichkeit für Aufsehen weit über die Niederlande hinaus sorgte.

Hauer und Verhoeven setzten ihre äußerst produktive Zusammenarbeit mit "Soldaat van Oranje" (1977, "Soldier of Orange") fort. Der Film über niederländische Widerstandskämpfer und Kollaborateure während der deutschen Besatzung war nicht nur ein immenser Erfolg bei Kritik und Publikum in den Niederlanden, sondern bedeutete auch den internationalen Durchbruch für Regisseur und Hauptdarsteller. Wie Verhoeven folgte auch Hauer in den Achtzigern dem Ruf nach Hollywood, wo beide später noch einmal beim fiebrig-brutalen Mittelalterspektakel "Flesh + Blood" (1985) zusammenarbeiten sollten.

Für die Darstellung eines KZ-Überlebenden erhielt er den Golden Globe

Nach "Blade Runner" reüssierte Hauer in weiteren Genres: als investigativer Journalist in Sam Peckinpahs Thriller "The Osterman Weekend" (1983), als sehnsüchtiger Ritter an der Seite von Michelle Pfeiffer in der Fantasy-Romanze "Ladyhawke" (1985) und als "The Hitcher" (1986, "Hitcher - Der Highway Killer"), ein trampender Psychopath, der Reisenden abgetrennte Finger in die Pommes Frites steckt (und zu noch weit Schlimmerem fähig ist). Er verlieh jedem Part eine intensive, physische wie mentale Präsenz. Das gilt auch für seine eindringliche Darstellung des sowjetischen Soldaten und KZ-Überlebenden Alexander Petschjorski in "Escape from Sobibor" (1987, "Flucht aus Sobibor"), für die Hauer mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Gewalt, ob selbst ausgeübt oder leidvoll erfahren, ist zwar in vielen Filmen Hauers ein zentrales Motiv, doch er selbst war zeitlebens ein vehementer Pazifist und Waffenfeind. Womöglich war es zum Teil auch diese eigene Abscheu vor Brutalität, die ihn oft zu so schonungslosem Schauspiel befähigte.

Rutger Hauer war eine Ausnahmeerscheinung - ein Charakterdarsteller voller Körperlichkeit, der nie seine Intelligenz verbarg. Diese Erinnerung an ihn wird bleiben, anders als Tränen im Regen.