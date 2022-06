Die neuen Fotos des »Barbie«-Films, der laut »Hollywood Reporter« acht Jahre lang in der Mache war und 2023 in die Kinos kommen soll, sorgen naturgemäß für Memes auf Twitter – und eher für Fragen als für Klarheit: In welcher Ecke auf dem Dachboden verstauben noch gleich die Rollerblades, in denen man zum Beispiel als Teenager beim Date arg schmerzlich (es war ein gleichsam körperlicher und seelischer Schmerz) stürzte? Oder ist das Neunziger-Revival jetzt eh am Limit? Wird Robbie schlicht als Barbie hingenommen, während die Diskussion vor allem um Gosling als Ken kreist? Und wenn ja, wieso?