Schauspielerin und Aktivistin Sacheen Littlefeather ist tot

Erst im August, fast 50 Jahre nach diesem Vorfall, hatte sich die Akademie dafür entschuldigt. In einem Brief an Littlefeather, der anlässlich einer Einladung zu einer Würdigung im Oscar-Museum in Los Angeles veröffentlicht worden war, hieß es: »Die Beschimpfungen, die Sie wegen dieser Erklärung erlitten haben, waren unvertretbar und unberechtigt. Die emotionale Last, die Sie durchlebt haben, und die Kosten für Ihre Karriere in unserer Industrie sind irreparabel.« Viel zu lange sei auch Littlefeathers »Mut« nicht anerkannt worden: »Dafür entschuldigen wir uns zutiefst und sprechen Ihnen zugleich unsere ehrliche Bewunderung aus.«