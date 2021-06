»Wie ein Stück Fleisch behandelt« Scarlett Johansson kritisiert Sexismus in Marvel-Filmen

Seit 2010 spielt Scarlett Johansson in Marvel-Filmen die Rolle der Black Widow. Jetzt griff die Schauspielerin die damaligen Macher scharf an: »Die Figur ist so sexualisiert«, mittlerweile sehe sie jedoch Veränderungen.