Sein wichtigstes Ziel: sich für andere einsetzen

Im Lauf seiner 60 Jahre währenden Karriere war er in 80 Rollen in Film und Fernsehen zu sehen. 2017 zog er sich in den Ruhestand zurück, um zu malen und zu schreiben.

Robertsons wichtigstes Ziel, so schreibt seine Familie in ihrer Todesanzeige , sei es gewesen, sich für andere einzusetzen. Um Geld für ein Waisenhaus in Thailand zu sammeln, lief er 529 Kilometer durch Südfrankreich. Außerdem reiste er als UNICEF-Botschafter durch Schulen Kanadas, um auf die Probleme benachteiligter Kinder aufmerksam zu machen.

George Ross Robertson hinterlässt seine Frau, mit der er 61 Jahre lang verheiratet war, und zwei Töchter.