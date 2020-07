Emanzipationsdrama "Schwarze Milch" Schöne Aussichten – aber auch mehr?

Die Filmemacherin Uisenma Borchu zeigt in "Schwarze Milch" zwei Schwestern in der mongolischen Steppe, die mit Frauenrollen und Männergewalt hadern. Neben der Landschaft inszeniert Borchu am prachtvollsten: sich selbst.