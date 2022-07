Dass Sigourney Weaver für den zweiten Teil des Science-Fiction-Epos »Avatar« zurückkehren würde, war lange bekannt. Mysteriös war ihre Besetzung dennoch – ihre Figur Dr. Grace Augustine hatte das erste Abenteuer nicht überlebt. In einem Interview enthüllte die 72-Jährige nun, wen sie in »Avatar: The Way of Water« spielen wird: einen Teenager.