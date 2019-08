Streit über Umsatzbeteiligung Muss Spider-Man das Marvel-Universum verlassen?

Über eine Milliarde Dollar spielte "Spider-Man: Far from Home" in den vergangenen Wochen an den Kinokassen weltweit ein - es ist damit die erfolgreichste Produktion von Sony Pictures. Von diesem Kuchen wollte Ko-Produzent Marvel - zum Disney-Konzern gehörend - einen größeren Anteil abhaben. Doch nach monatelangen Verhandlungen lehnte Sony ab.

Die zukünftigen Abenteuer des wendigen Helden werden daher nicht mehr von beiden Häusern gemeinsam produziert, wie dem Branchendienst "Hollywood Reporter" bestätigt wurde. Dramatischer für viele Fans: Spider-Man könnte damit das Marvel-Universum verlassen.

Vor 20 Jahren kaufte Sony die Rechte an der Figur vom damals angeschlagenen Marvel-Konzern. Der Deal: Fünf Prozent der Einnahmen jedes Films und Anteile am Merchandise. Wie "Deadline" berichtet, soll Marvel-Mutter Disney nach den Erfolgen der vergangenen Jahre und Filmproduktionen 50 Prozent der Einnahmen gefordert haben. Darauf habe sich Sony allerdings nicht einlassen wollen.

Damit verlieren die Spider-Man-Filme auch ihren kreativen Produzenten Kevin Feige, wie Sony in einer Pressemitteilung bestätigte. Mit dessen Ideen konnte die Figur, gespielt von Tom Holland, nach einigen schlecht angenommenen Filmen wiederbelebt werden - und erstmals im "Avengers"-Universum auftauchen. Doch auch damit könnte nun mit dem Aus der Partnerschaft zwischen Disney und Sony Schluss sein.

Darüber sind vor allem die "Avengers"-Fans enttäuscht. Unter #SaveSpiderMan riefen Nutzer auf Twitter dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen - und Spider-Man weiterhin im Marvel-Universum gegen das Böse kämpfen zu lassen. Einige Fans riefen sogar den Oberschurken Thanos, gegen den die "Avengers" nun einige Filme lang vereint kämpften, dazu auf, in den Streit zwischen Disney und Sony einzugreifen.

#SaveSpiderMan

Sony: we are letting go of Spider Man from the MCU



Me: pic.twitter.com/E6Slq2aOT4 — Toni (@PeterElinas) 21. August 2019

Sogar Schauspieler Jeremy Renner, der bei den "Avengers" den Bogenschützen Hawkeye verkörperte, bat Sony darum, Spider-Man weiterhin Teil von Marvels Helden sein zu lassen.

Sollte die Figur wirklich nicht mehr im Universum der "Avengers" auftauchen, wird es dort nach den verlustreichen Kämpfen des letzten Films etwas leer (wer "Avengers: Endgame" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen): Nach dem Tod von Tony Stark, also Iron Man ( Robert Downey Junior), und Natasha Romanoff, also Black Widow (Scarlett Johansson), sowie der Zeitreise von Steve Rogers, also Captain America (Chris Evans), sind die Reihen der Helden ziemlich gelichtet. Mit Spider-Man verließe wieder eine der beliebtesten Figuren das Team. Sony und Marvel allerdings ließen das noch offen.

Klar ist jedoch, dass Sony das "Spider-Man"-Universum ausbauen und weitere Filme mit bekannten Figuren aus der Welt von Peter Parker veröffentlichen will. Andy Serkis wird als Regisseur die Fortsetzung des Superheldenstreifens "Venom" inszenieren, in dem Tom Hardy wieder in die Rolle des Anti-Helden mit den übernatürlichen Fähigkeiten schlüpfen wird. Im Frühjahr fiel außerdem die Klappe für ein weiteres Spin-Off: In "Morbius" verkörpert Jared Leto einen Biochemiker, der nach einem Selbstexperiment zum Vampir wird. Möglich ist also, dass Sony bald ein eigenes Heldenteam zusammenstellt.