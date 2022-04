Zur Person

Sophie Marceau, 55, heißt eigentlich Sophie Maupu. Den Nachnamen änderte die Französin, als sie mit 13 Jahren die Hauptrolle der Schülerin Vic in »La Boum« spielte. Die romantische Teenager-Komödie machte sie schlagartig zum Star. Nach nur einer Fortsetzung trat sie in anspruchsvolleren Rollen auf, mehrfach auch in Filmen ihres deutlich älteren Ehemannes Andrzej Zulawski. In den Neunzigerjahren war sie auch in internationalen Großproduktionen wie »Braveheart« von Mel Gibson oder dem James-Bond-Film »Die Welt ist nicht genug« zu sehen. Zuletzt lag ihr Schwerpunkt aber wieder in Frankreich, wo sie ungebrochen populär ist. Seit 2002 hat sie bei mehreren Filmen auch Regie geführt.