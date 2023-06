»Spider-Man: Into The Spider-Verse« war ein Überraschungserfolg

Gar nicht kompliziert aber ist das, was »Across the Spider-Verse« gelingt: nichts Geringeres als die Übertragung von gezeichneten Comic-Panels in eine packende Kinodynamik. Der Film ist die Fortsetzung des 2018 gestarteten Experiments, »Spider-Man«-Geschichten aus der alternativen Miles-Morales-Welt auch auf der Leinwand alternativ zu erzählen – nicht, wie mittlerweile gewohnt, als Live-Action-Abenteuer mit realen Schauspielern, sondern mit den überwunden geglaubten Mitteln des Animationsfilms. »Spider-Man: Into The Spider-Verse« machte aus Sonys Not, nicht in Marvels Cinematic Universe mitmischen zu können, eine Tugend und schuf einen eigenen Kosmos. Der Film war ein Überraschungserfolg, der mit einem Budget von 90 Millionen Dollar weltweit fast 400 Millionen einspielte und einen Oscar als bester Animationsfilm gewann.