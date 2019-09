Der beliebte Superheld Spider-Man bekommt einen neuen Film im Marvel-Universum. Einen entsprechenden Deal gaben Sony Pictures und der Walt-Disney-Konzern bekannt. Der Film soll im Juli 2021 veröffentlicht werden, die Hauptrolle spielt zum dritten Mal Tom Holland.

Der Deal kommt überraschend. Noch im August waren Verhandlungen zwischen Sony Pictures und dem zum Disney-Konzern gehörenden Co-Produzenten Marvel gescheitert. Fans befürchteten daraufhin, dass Spider-Man zukünftig nicht mehr in den von Marvel produzierten "Avengers"-Filmen zu sehen sein könnte. Unter #SaveSpiderMan riefen Nutzer auf Twitter dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen - und Spider-Man weiterhin im Marvel-Universum gegen das Böse kämpfen zu lassen.

Die Spider-Man-Filme drohten auch ihren kreativen Produzenten zu verlieren, den Marvel-Boss Kevin Feige. Er hatte die Figur nach einigen schlecht angenommenen Filmen wiederbelebt. Doch bei der jetzt angekündigten Produktion ist auch er wieder an Bord. "Ich bin begeistert, dass Spideys Reise im Marvel-Universum weitergeht", sagte Feige in einem Statement.

Kevin Feige im Interview Marvel-Boss Kevin Feige So geht Superheldenschöpfung

Vor 20 Jahren kaufte Sony die Rechte an der Figur vom damals angeschlagenen Marvel-Konzern. Der Deal: Fünf Prozent der Einnahmen jedes Films und Anteile am Merchandise. Nach den enormen Erfolgen der jüngsten Spider-Man-Filme wollte Marvel jedoch einen größeren Anteil, was zum offenen Disput mit Sony Pictures geführt hatte.