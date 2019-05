Filmhommage "Stan & Ollie" Zwei für die Ewigkeit

Waren die mal komisch? Und wenn ja, wie sehr? Als Stan Laurel (Steve Coogan) und Oliver Hardy (John C. Reilly) 1953 britischen Boden betreten, scheinen sie selbst kaum eine Antwort darauf zu haben. Zu lange liegen ihre größten Erfolge zurück, zu stark wirkt gleichzeitig ihr größter Streit nach.

1937 endete Laurels Vertrag mit dem Produzenten Hal Roach. Laurel glaubte, angesichts ihres Weltruhms mehr Geld heraushandeln zu können. Doch Roach ließ ihn trotzig ziehen und setzte Hardy, den er weiterhin unter Vertrag hatte, Harry Langdon als neuen Kompagnon vor die Nase. Einen Film, "Zenobia, der Jahrmarktselefant", drehten die beiden zusammen, dann wurde die Idee einer ganzen Filmreihe mit Hardy und Langdon begraben. Hardy ohne Laurel - das wollte einfach keiner sehen.

Verrat? Notlösung? Pragmatischer Umgang mit den damals üblichen Knebelverträgen der Studios? Der Brite Jon S. Baird hält sich in seinem wunderbar behutsamen Film "Stan & Ollie" mit keiner Schuldzuweisung auf, wer für die vorübergehende Trennung des famosen Duos verantwortlich ist. Stattdessen forscht er zusammen mit Drehbuchautor Jeff Pope nach, welche emotionalen Folgen "der Film mit dem Elefanten", wie ihn Laurel grimmig nennt, hatte.

Misstrauen und Zweifel säte er zwischen den Komikern, und auch an ihnen als Team. Denn so unzertrennlich, wie immer behauptet, waren sie offensichtlich nicht. In die Skepsis, die ihnen zu Beginn ihrer Theatertournee 1953 durch Großbritannien und Irland vonseiten des Publikums entgegenschlägt, mischen sich deshalb auch Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Prompt spielen sie die ersten Abende vor spärlich besetzten Reihen.

Ihr Manager nötigt sie daraufhin, Auftritte für die Lokalpresse wahrzunehmen, Badeschönheiten zu küren und Fish-and-Chips-Buden einzuweihen, um Werbung für die Tour zu machen. Diese Termine geraten jedoch alles andere als erniedrigend, denn sie funktionieren ganz ähnlich wie der Film selbst: Auf dem Papier mögen "Stan & Ollie" nicht mehr die heißeste Nummer sein. Sieht man sie aber erst einmal in Aktion, sind sie schlicht hinreißend.

"Stan & Ollie"

UK/CAN/USA 2018

Regie: Jon S. Baird

Buch: Jeff Pope

Darsteller: John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley Henderson, Nina Arianda

Produktion: Entertainment One, BBC Films et al.

Verleih: Square One

FSK: ohne Altersbeschränkung

Länge: 98 Minuten

Start: 9. Mai 2019

Sie, das sind in diesem Fall die Komiker Coogan ("Alan Partridge") und Reilly ("Stepbrothers"). Beide hat es in den vergangenen Jahren verstärkt zu dramatischen Rollen hingezogen, doch dass sie hier so glänzen, hat weder mit einer etwaigen Rückkehr zu ihren komödiantischen Wurzeln noch einer neu gewonnenen Ernsthaftigkeit zu tun. Vielmehr verkörpern sie Laurel und Hardy - auch dank großer physischer Ähnlichkeit - derartig immersiv, dass sich ihre Leistung in das Gegenteil von Großschauspielerei verkehrt: Sie zeigen nicht ihre eigene Kunst, sondern die von Laurel und Hardy.

Für die bedurfte es bekanntermaßen keiner aufwendigen Kulissen oder hanebüchenen Stories. Ein vertauschter Hut, eine wackelige Leiter reichten aus, um Alltag in Anarchie umschlagen zu lassen. So folgt in ihrem legendären Kurzfilm "The Battle of the Century" auf eine sorglos weggeworfene Bananenschale ein exzessives Handgemenge, bei dem über 3000 Sahnetorten durch die Luft fliegen.

Gefährlich wurde es dabei aber nie. Das Schlimmste, was einem in einem Laurel-und-Hardy-Film passieren konnte, war eben, einer segelnden Sahnetorte im Weg zu stehen. (Oder die Hose heruntergezogen zu bekommen. Oder beides.)

Diese Mechanik macht sich der Film, der überhaupt sehr oft Form und Inhalt zur Deckung bringt, zu eigen. Auch er zeigt einen Alltag voller potenzieller Katastrophen. Eine Tour, die vorzeitig vor leeren Häusern zu enden droht. Ein Geheimnis, das bei Aufdeckung das Zeug zum Vertrauensbruch hat. Ein Herzinfarkt, der tödlich sein könnte.

Alles endet aber ein wenig anders und undramatischer als zunächst gedacht. So macht sich eine Unaufgeregtheit breit, die beiläufig die Größe von Laurel und Hardy unterstreicht. Denn warum ihnen Konflikte und Probleme unterjubeln, wenn es ihr Talent war, aus dem Nichts einen Spaß zu machen?

Im Video: Der Trailer zu "Stan & Ollie"

Video SquareOne

So ist es am Ende eines ihrer berühmten Tänzchen, das den überaus passenden Schlusspunkt setzt. Ein verzögerter Einsatz, ein schwerfällig verlagertes Körpergewicht, ein ungelenk geschwungenes Bein: Fertig ist eine komödiantische Nummer von ewigem Charme.