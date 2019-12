"Star Wars 9" Fans belagern Hollywood-Kino eine Woche vor Filmstart

Der letzte Teil der aktuellen Star-Wars-Trilogie startet am kommenden Donnerstag in den US-Kinos (wie auch in Deutschland) - und hartgesottene Fans belagern bereits jetzt das "Chinese Theatre" in Hollywood. Rund 20 Science-Fiction-Anhänger kampierten am Donnerstagabend vor dem Kino, um sich für den Filmstart in einer Woche gute Startplätze zu sichern.

Die Organisatoren rechnen damit, dass die Zahl der Teilnehmer in den kommenden Tagen auf 150 steigen wird. Fans unter anderem aus Japan und Großbritannien werden erwartet, um den Film an dem Ort zu sehen, wo der allererste "Star Wars"-Film 1977 Premiere hatte. "Wenn ein 'Star Wars' herauskommt, muss alles andere warten - es ist, wie wenn man ein Baby bekommt", sagte der Fan Nicolas Johnson, der mit seinem Hund vor dem "Chinese Theatre" wartet.

Yuichi Yamazaki/ Getty Images Star-Wars-Schauspieler: Anthony Daniels, John Boyega, J.J. Abrams, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Katherine Kennedy und Chris Terrio

Teilnehmer haben Schlafsäcke dabei

Erstmals hatten Fans vor 20 Jahren zum Start von "Episode 1: Die dunkle Bedrohung" vor dem Kino am Hollywood Boulevard kampiert. Damals warteten die Anhänger der erfolgreichen Saga 42 Tage. Da die Fans inzwischen 20 Jahre älter sind und mehr Verpflichtungen haben - und die Premiere noch dazu im Winter stattfindet -, wurde das Camp diesmal auf eine Woche gekürzt.

Die Teilnehmer haben Schlafsäcke dabei und vertreiben sich die Wartezeit mit Brettspielen und alten "Star Wars"-Film- und Serienfolgen. "Es ist wie eine Übernachtungsparty mit Freunden, wo alle dieselben Interessen teilen", beschrieb Modefotograf Justin Nunez aus San Diego das Geschehen.

In Deutschland kommt "Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers" am kommenden Mittwoch in die Kinos. Ende Oktober wurde der Trailer vom finalen Teil veröffentlicht. Ein Ende des Star Wars"-Universums ist allerdings nicht absehbar. Zuletzt wurde bekannt, dass der "Avengers"-Produzent Kevin Feige an einem gemeinsamen Filmprojekt mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy arbeitet. Auch eine neue Trilogie ist geplant.