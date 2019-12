"Der Aufstieg Skywalkers" Disney schneidet Kuss zwischen Frauen aus "Star Wars"-Film

Die Szene dauert nur Sekunden und selbst Zuschauer, die den neuen "Star Wars"-Film "Der Aufstieg Skywalkers" in deutschen Kinos gesehen haben, können sie leicht übersehen: Umringt von anderen Rebellen fallen sich zwei Frauen in die Arme und küssen sich. Es ist der erste lesbische Kuss in der Geschichte der Saga, doch für die Ausstrahlung in Singapur hat Disney die Szene vorsorglich entfernt.

Offenbar wollte das Medienunternehmen dadurch eine Altersbegrenzung umgehen. "Der Antragsteller hat eine kurze Szene entfernt, die nach den Richtlinien eine höhere Einstufung bei der Altersfreigabe erfordert hätte", teilte die zuständige Behörde mit.

Disney wollte Entscheidung zunächst nicht kommentieren

Gleichgeschlechte Ehen sind in Singapur verboten. Sex zwischen Männern kann mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Allerdings wird das Gesetz nur selten angewandt. Eine vergleichbare Gesetzesregelung für Frauen gibt es nicht.

Filme, in denen gleichgeschlechtliche Szenen als Nebenhandlung gezeigt werden, sind in Singapur ab 18 Jahren freigegeben. Wird Homosexualität eindeutig thematisiert, liegt die Altersfreigabe sogar bei 21 Jahren. In der angepassten Version dürfen nun auch unter 13-Jährige "Der Aufstieg Skywalkers" gucken, wenn sie von ihren Eltern begleitet werden. In Deutschland ist der Film ab 12 Jahren freigegeben.

Disney wollte die Entscheidung zunächst nicht kommentieren.

Der neunte Film der "Star Wars"-Reihe hat an seinem Startwochenende deutlich weniger Fans in die Kinos gelockt als seine beiden Vorgänger. Weltweit wurden bei der Premiere von "Der Aufstieg Skywalkers" der Walt-Disney-Studios 347 Millionen Dollar an den Kinokassen ausgegeben. Die Vorgänger waren mit 517 Millionen Dollar ("Das Erwachen der Macht", 2015) und 450 Millionen Dollar ("Die letzten Jedi", 2017) erfolgreicher.