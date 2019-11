"Star Wars"-Drehbuch bei Ebay John Boyega ließ das Skript unterm Bett

"Ich war es", gestand Schauspieler John Boyega am Mittwoch in der "Good Morning America"-Show des TV-Senders ABC News. Er sei dafür verantwortlich, dass das Drehbuch zum neuen, finalen Teil der " Star Wars"-Saga vor seinem Start im Dezember auf Ebay gelandet sei. Zunächst hatte der Regisseur des Films, J.J. Abrams, über den Fauxpas in derselben Sendung gesprochen. Allerdings hatte er nicht verraten wollen, wer für den Fauxpas verantwortlich war.

Was war genau geschehen? J.J. Abrams berichtete bereits, dass ein Schauspieler das Drehbuch in seiner Wohnung liegen gelassen habe, wo es von einer Reinigungskraft gefunden und an jemanden weitergegeben worden sei, der es auf Ebay verkaufen wollte. Das Angebot wiederum habe jemand aus der Filmfirma entdeckt, bevor es verkauft werden konnte.

Nun erklärte Boyega, der in der "Star Wars"-Saga den Widerstandskämpfer Finn spielt, wie es genau dazu kommen ist, dass das Drehbuch fast in die Öffentlichkeit gelangt wäre: Er habe es am Tag vor einem Umzug unter seinem Bett verstaut. Am nächsten Morgen seien allerdings Freunde zu Besuch gekommen und man habe angefangen, etwas zu spielen. Und da sei das Drehbuch eben einfach dort geblieben, unter dem Bett.

Bei Ebay für 65 Pfund angeboten

Erst einige Wochen später sei es auf der Verkaufsplattform Ebay aufgetaucht - für den geringen Preis von 65 Pfund. "Die Person wusste also nichts von dem eigentlichen Wert", scherzte Boyega.

Mit den Drehbüchern sei man sonst sehr vorsichtig umgegangen, erzählte J. J. Abrams, damit keine Einzelheiten über das Ende der Reihe bekannt würden. Zum Beispiel habe man nur eine Handvoll gedruckt - und zwar auf nicht kopierbarem Papier. Und auch Boyega sagte, die Sicherheitsvorkehrungen gingen so weit, dass nicht mal er wisse, wie die Saga zu Ende gehe.

In Deutschland wird am 18. Dezember 2019 mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" der Abschluss der dritten Trilogie in die Kinos kommen. Der internationale Kinostart ist am 20. Dezember 2019. Mehrere Ableger sind bereits geplant, darunter auch Serien auf dem neuen Disney-Streamingdienst Disney+, der in Deutschland im März 2020 an den Start gehen soll.