"Der Aufstieg Skywalkers" Trailer von finalem "Star Wars"-Film veröffentlicht

Lichtschwert knallt an Lichtschwert, Raumschiffe rasen durch das Weltall, Stormtrooper feuern Schüsse ab, Explosionen, waghalsige Flugmanöver, und ein paar Tränen des Abschieds - das alles ist drin im neuen Trailer zum finalen Teil der "Star Wars"-Saga. Den hat Disney am Montagabend veröffentlicht, erstmals gezeigt wurde er beim Footballspiel zwischen den New England Patriots und den New York Jets.

Im Trailer sind alle Figuren zu sehen, die die Kämpfe des letzten Teils überlebten: Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), Chewbacca, C-3PO und BB-8, die für den Widerstand antreten werden, sowie Schurke Kylo Ren (Adam Driver), der Sohn Han Solos (Harrison Ford). Nachdem dieser und Luke Skywalker (Mark Hamill) starben, hört und sieht man im Trailer Generalin Leia (Carrie Fisher), die der neuen Generation im Kampf um das Weltall Mut zuspricht.

Bloß: Fisher starb 2016, vor den Dreharbeiten dieses Teils. Regisseur J.J. Abrams entschied sich, unveröffentlichte Aufnahmen von ihr aus "Episode VII - Das Erwachen der Macht" (2015) für den Film zu verwenden. Dass die Schauspielerin am Tag der Trailerveröffentlichung Geburtstag gefeiert hätte, war für einige Fans besonders traurig.

Who thought I was emotionally stable enough to handle a new Rise of Skywalker trailer on the same day as Carrie Fisher's birthday? WHO? #StarWars pic.twitter.com/c1xDe3918a — Nora Dominick (@noradominick) 22. Oktober 2019

"Die Saga wird enden. Die Geschichte lebt für immer", heißt es im Trailer. Das bedeutet: "Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers" wird die Filmreihe abschließen. Es wird daher vermutet, dass man sich auch von einigen über die Jahre lieb gewonnenen Figuren verabschieden muss. Möglicherweise von dem Droiden C-3PO (Anthony Daniels)?

Der Roboter blickt im Trailer die Truppe der verbliebenen Widerstandskämpfer an und sagt: "Ich werfe einen letzten Blick (... ) auf meine Freunde." Daher vermuten einige bestürzte Fans, der freundliche Droide, der seit Beginn der Saga in den Filmen zu sehen ist, ahne seinen Tod voraus.

Dieser Moment wenn es C-3PO schafft dir die Tränen in die Augen zu drücken ... #StarWars pic.twitter.com/ZRkoYwMsG5 — FLO (@Conker1985_GT) 22. Oktober 2019

Abrams zufolge knüpft der letzte Teil zeitlich mit etwas Abstand an den Vorgänger "Star Wars: Die letzten Jedi" (2017) an. Am 18. Dezember soll der Film in die deutschen Kinos kommen.

Damit wird allerdings nicht Schluss sein mit dem "Star Wars"-Universum. Zuletzt wurde bekannt, dass der "Avengers"-Produzent Kevin Feige an einem gemeinsamen Filmprojekt mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy arbeitet. Außerdem entwickelt Rian Johnson, der mit "Star Wars: Die letzten Jedi" den zweiten Teil der Kinoreihe inszenierte, eine weitere Trilogie, die an einem bisher unbekannten Ort der Galaxie mit neuen Figuren angesiedelt sein soll. Und auch die"Game of Thrones"-Macher David Benioff und Dan Weiss sollen eine "Star Wars"-Trilogie schaffen, die unabhängig von der bisherigen Saga im Kino laufen soll. Benioff und Weiss schreiben und produzieren die Filme.

Als erstes wird aber wohl die "Star Wars"-Serie"The Mandalorian" zu sehen sein: Für Disneys Streaming-Plattform Disney+ entwickelt, zeichnet Autor und Produzent Jon Favreau ("Iron Man", "König der Löwen") verantwortlich. In "The Mandalorian" geht es um ein nomadisch lebendes Kriegervolk, deren bekannteste Vertreter wohl der Kopfgeldjäger Boba Fett und dessen Vater Jango Fett sind.

Sehen Sie hier die deutschsprachige Version des Trailers.

Hier können Sie den englischen Trailer auf YouTube ansehen.