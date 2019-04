"Spotlight" Hollywood-Produzent Steve Golin gestorben

Der Hollywood-Produzent Steve Golin ist im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung gestorben. Das teilten seine Sprecher laut mehreren US-amerikanischen Medien mit.

Golin brachte Filme wie "Wild at Heart", "Being John Malkovich", "Babel" und "The Revenant - Der Rückkehrer" auf die Leinwand. Die US-Website "Variety" bezeichnet ihn als "Pionier" darin, Filmtalente zu managen und gleichzeitig Filme zu produzieren.

Er war Mitbegründer der erfolgreichen Firmen "Propaganda Films" und "Anonymous Content" für Werbespots, Musikvideos, TV-Serien und Spielfilme, arbeitete mit Filmtalenten wie Alfonso Cuaron, Steven Soderbergh, Spike Jonze und David Fincher zusammen. Als Produzent erhielt Golin 2016 den Oscar für "Spotlight" in der Sparte "Bester Film".

Er war zudem für die Filme "The Revenant - Der Rückkehrer" (2015) und "Babel" (2006) für Hollywoods höchsten Preis nominiert. Er produzierte auch das Road-Movie "Wild at Heart" von Regisseur David Lynch, das 1990 die Goldene Palme in Cannes erhielt.