Bei dem zehntägigen Filmfest in Toronto konkurrierten in diesem Jahr knapp 260 Filme um die Gunst der Zuschauer. Der Publikumspreis des Festivals gilt als zuverlässiger Indikator dafür, welche Filme später auch bei großen Teilen der Stimmberechtigten der Oscars gut ankommen. In jüngster Zeit gewannen Filme wie »Nomadland« oder »Green Book« erst den Publikumspreis und später den Oscar als bester Film. Die 95. Oscars werden am 12. März 2023 verliehen. In Deutschland soll »The Fabelmans« am 9. März 2023 in die Kinos kommen.