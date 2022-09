Regisseur Spielberg über seine Familiengeschichte »Sehr, sehr schwer zu bewältigen«

Für Steven Spielberg hat sich die Suche nach der eigenen Familiengeschichte für seinen Film »The Fabelmans« als »beängstigende Erfahrung« erwiesen, die manchmal »sehr, sehr schwer zu bewältigen« war. Das sagte der US-Regisseur am Sonntag während einer Pressekonferenz beim 47. Toronto International Film Festival (TIFF). Sein bisher persönlichstes Werk hatte am Vorabend unter tosendem Applaus in Toronto Weltpremiere gefeiert.