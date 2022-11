Berlinale 2023 Steven Spielberg bekommt Ehrenbär für Lebenswerk

In seinem jüngsten Film »The Fabelmans« erzählt Steven Spielberg einen Teil der eigenen Familiengeschichte. Beim 47. Filmfest von Toronto gewann er damit den Publikumspreis. Dieser gilt als Indikator dafür, welche Filme später auch bei den Oscars gut ankommen. In Deutschland kommt »The Fabelmans« am 9. März 2023 in die Kinos.