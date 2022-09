11 / 17

In den Siebzigerjahren legte Jean-Luc Godard den Schwerpunkt auf politischen Aktivismus, seine Filme erprobten essayistische Formen. Erst 1980 näherte er sich dem Kino-Mainstream wieder an: »Rette sich, wer kann (Das Leben)« mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle.