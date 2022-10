In Deutschland wurde der erste Film 1934 auf Betreiben der Nationalsozialisten verboten, aber bis in die Neunzigerjahre fanden die Weissmüller-Filme im deutschen Fernsehen ihre Zuschauer. Die deutsche Dialogzeile »Ich Tarzan, Du Jane« (die im Original so nie fiel) und Weissmüllers gellender Jodel-Urwaldruf gingen auch hierzulande in den Pop-Kanon ein.