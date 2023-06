Als weitere deutsche Filmschaffende stehen Regisseurin Maria Schrader (»She Said«) und Kameramann Florian Hoffmeister (»Tár«) auf der Liste der Akademie.

In der Schauspielsparte sind unter anderem Austin Butler (»Elvis«), Ke Huy Quan (»Everything Everywhere All at Once«) und Vicky Krieps (»Corsage«) aufgelistet. Die deutsche Schauspielerin Martina Gedeck (»Das Leben der Anderen«) ist ebenfalls dabei. Die Akademie zieht für ihre Aufnahmen auch zurückliegende Auftritte in Betracht.

Verband bemüht sich um mehr Diversität

Der Weg in die Akademie führt unter anderem über eine Oscar-Nominierung oder Verdienste um den Film. Es gibt über ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Schnitt, Schauspieler und Musik. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.