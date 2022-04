Im Frühjahr 2005, als ich mit dem Regisseur Nicolas Winding Refn auf dem Flughafen von Bordeaux eine recht lange Wartezeit überbrücken musste, erzählte er mir, wie schwierig es sei, einen Film über Wikinger finanziert zu bekommen. Er schien fast verzweifelt. Die Zeiten haben sich geändert. Der Wikinger ist inzwischen eine Art Leitfigur unserer Kultur geworden, für uns Erwachsene das, was der Dinosaurier für die Kinder ist. Winding Refn hat seinen Film »Walhalla Rising« längst gedreht, Netflix bietet ein ganzes Bündel von Wikinger-Serien an, immer mehr Dokumentationen über die Krieger werden produziert.

Nun also Robert Eggers‘ Spielfilm »The Northman«. Er gibt uns die Gelegenheit, in eine archaische Welt einzutauchen, in der man seinen Instinkten folgen, seine Rachegelüste ausleben und jeden wegmessern darf, der einem dumm kommt. Die Sehnsucht nach vorzivilisatorischer Einfachheit wird hier bestens bedient: schwellende Männerkörper, durchtriebene Frauen, Geysiere von Blut. Eggers erzählt die Geschichte des Wikinger-Prinzen Amleth (Alexander Skarsgård), der die Ermordung seines Vaters rächen will.

Amleth? Klingelt da was? Der Film geht auf eine nordische Heldensage zurück, auf der auch Shakespeares »Hamlet« basiert. Blut, Schweiß und Dänen also. Ein bisschen Ödipus muss auch noch rein: Amleths Mutter, gespielt von Nicole Kidman , versucht ihn zu verführen. Eggers‘ Versuch, sich in die spirituelle Welt der Wikinger hineinzuversetzen, ist gewiss einen Versuch wert, doch am Ende geht hier alles in einer schwülstigen Schlachtplatte unter. Lars-Olav Beier

Die Berliner Café-Besitzerin Saniye hat einen überschaubaren Traum: Einmal alle vier Jahreszeiten in ihrer kurdischen Heimat erleben. Dass sich dieser Traum auch mit über 40 noch nicht erfüllen ließ, liegt an einem Mann, dessen Name im gesamten Film nicht fällt: Recep Tayyip Erdoğan, der türkische Präsident, der keinen Frieden in Kurdistan duldet. Er ist eine von vielen Leerstellen, denen sich die Berliner Filmemacherin Serpil Turhan in ihrem Dokumentarfilm »Köy« (kurdisch für Dorf oder Ort) behutsam, aber auch unnachgiebig nähert. Die wichtigste Leerstelle: Dieses Land, das keines sein darf, und in das sich dennoch Generationen von Exilierten zurücksehnen.

Über drei Jahre hinweg hat Turhan drei kurdischstämmige Frauen, die in Berlin wohnen, zu ihren Lebenswegen befragt. Ihre eigene Großmutter schaut vor allem zurück – auf ein leidvolles Leben mit einer in jüngsten Jahren eingegangenen Ehe und liebloser Verwandtschaft. Die junge Hêvîn schaut dagegen in die Zukunft: Sie will Schauspielerin werden, aber ihren politischen Aktivismus gleichzeitig weiterführen. Saniye hat dagegen nur die Gegenwart und muss sich entscheiden: Reicht ihr das Leben in Berlin oder muss der Traum von den vier Jahreszeiten in Kurdistan doch noch in Erfüllung gehen?