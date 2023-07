Moore bezog sich in ihrem Interview mit dem »Hollywood Reporter« auf die Höhe der Wiederholungshonorare (auf Englisch residuals), die Streamingportale den Darstellerinnen und Darstellern zahlen. »Die Frage der residuals ist ein riesiges Problem«, sagte sie.

Moore spielte in sechs Staffeln der von Disney produzierten Serie »This Is Us – Das ist Leben« mit und wurde für ihre Rolle für einen Emmy nominiert. »Wir sind in einer unglaublich glücklichen Lage, da wir in Serien mitgewirkt haben, die auf die eine oder andere Weise sehr erfolgreich waren«, sagte sie weiter, »aber viele Schauspieler, die sich vor uns in unserer Position befunden haben, konnten von ihren Gagen leben oder zumindest ihre Rechnungen bezahlen.«