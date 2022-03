Dokumentarfilm aus der Ukraine »Wenn man die Farben nicht sieht, nimmt man auch Grenzen weniger wahr«

Alina Gorlovas »This Rain Will Never Stop« zeigt das Leben in der Ostukraine vor der russischen Invasion. Eine postapokalyptische Welt – gedreht wurde in Schwarz-Weiß. Warum die Regisseurin in Kiew ausharrt.