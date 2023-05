»Nora Tschirner hat recht«

Über das frühere Constantin-Film-Statement gegenüber dem SPIEGEL, während der Dreharbeiten von »Manta Manta 2« sei die Stimmung »ganz überwiegend überdurchschnittlich positiv« gewesen, sagte Moszkowicz im Interview mit der SZ, dass er das so nicht mehr unterschreiben würde.

Zudem räumte er ein, dass sich die Schauspielerin Nora Tschirner erst kürzlich über Probleme beschwert habe; anders, als zuvor behauptet. Moszkowicz hatte in einem Interview mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (FAZ) über Tschirner gesagt: »Sie ist in all den Jahren nie zu mir gekommen und hat gesagt: Die Zustände bei der Constantin Film sind so untragbar, dass ich hier nicht mehr arbeiten will.« Tschirner widersprach dem auf Instagram.