Sein Tod kam wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag, gestorben sei er an einer krebsbedingten Erkrankung, berichten britische Medien wie die BBC unter Berufung auf Warners Familie. »Wir, seine Familie und Freunde, werden ihn sehr vermissen und ihn als einen gutherzigen, großzügigen und mitfühlenden Mann, Partner und Vater in Erinnerung behalten, dessen Vermächtnis außergewöhnlicher Arbeit das Leben so vieler im Laufe der Jahre berührt hat«, hieß es darin.