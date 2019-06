Film über "Herr der Ringe"-Autor Tolkien In Mittelerde war mehr los

Fans und Interpreten hat es John Ronald Reuel Tolkien nie leicht gemacht. Seine amerikanischen Hippie-Anhänger der Sechzigerjahre bezeichnete er einmal als "bedauernswerten Kult"; seine Deuter, die sogar eine Warnung vor dem Atomkrieg in den "Herrn der Ringe" lesen wollten, mahnte er: "Ich habe eine herzliche Abneigung gegen Allegorien in all ihren Manifestationen."

Kaum verwunderlich also, dass seine Nachlassverwalter streng über das Werk des Mythenschöpfers wachen und sich kategorisch auch von Dome Karukoskis Filmbiografie distanziert haben - ohne vorherige Sichtung. Und um es gleich vorwegzunehmen: Es lässt sich schwer vorstellen, dass ihr Urteil anders ausgefallen wäre, wenn sie "Tolkien" gesehen hätten.

Der Finne Karukoski ("Tom of Finland") und sein englisch-irisches Drehbuchteam Stephen Beresford und John Gleeson standen vor zwei dramaturgischen Problemen: Zum einen fehlt es in Tolkiens Leben an den Skandalzutaten, die Künstlerbiografien gemeinhin würzen: Es gibt keine Sex-Eskapaden, keine Drogen, kein radikales politisches Engagement usw. Kurz: Es lässt sich kaum jemand vorstellen, der weiter weg war von einem "Rocketman" als Tolkien. Zum anderen fallen die Zeit seines Ruhms als Schriftsteller und die Zeit, in dem in seinem Leben dramatische, kinoreife Ereignisse stattfanden, nicht zusammen.

1925 wurde Tolkien als Professor auf den Rawlinson und Bosworth Stuhl für Angelsächsisch der Universität Oxford berufen, damals war er 33 und die Veröffentlichung seines ersten Fantasyromans "Der Hobbit" noch zwölf Jahre entfernt. Und doch schreibt sein Biograf Humphrey Carpenter über das Jahr 1925: "Hiernach, kann man sagen, ist nicht mehr viel passiert." Tolkien blieb bis zu seiner Emeritierung 1959 in Oxford und trat als Wissenschaftler nicht mehr sonderlich in Erscheinung. Stattdessen arbeitete er unablässig an der Schöpfung seiner mythischen Welt Mittelerde, die ihn berühmt machen sollte. Ein Ruhm, der allerdings auf sein Leben keinen größeren Einfluss hatte.

Kein Wunder also, dass sich "Tolkien" auf die Jahre vor 1925 konzentriert, auf seine Kindheit, in der er beide Elternteile verlor, auf die Zeit unter der Obhut von Pater Francis Morgan, in der er Edith, die Liebe seines Lebens, kennenlernte, auf seine guten Schulfreunde, mit denen er einen intellektuellen Tea Club gründete. Und natürlich auf seine Zeit in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, in denen zwei seiner Freunde ihr Leben verloren.

"Tolkien"

USA 2019

Regie: Dome Karukoski

Buch: David Gleeson, Stephen Beresford

Darsteller: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney

Produktion: Fox Searchlight Pictures, Chernin Entertainment

Verleih: 20th Century Fox

Länge: 112 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Start: 20. Juni 2019

Dramatische Ereignisse, aber ohne Tolkiens späteren Weltruhm als Schriftsteller auch nicht einzigartig. Wohl deshalb versucht das Biopic, zwanghaft Entsprechungen zwischen frühem Leben und literarischem Werk zu finden. So wird im Film aus dem Flammenwerfer eines deutschen Soldaten in Tolkiens senfgasbenebelter Imagination ein Feuer speiender Drache, aus dem Besuch einer Vorführung von "Das Rheingold" aus Richard Wagners Ringzyklus ein Schlüsselerlebnis.

Und damit auch ja niemand die Parallelen zwischen den vier Hobbits aus dem "Herrn der Ringe" sowie Tolkien und seinen drei besten Schulfreunden verpasst, werden sie betont als "Gefährten" ("fellowship") bezeichnet - so wie in "Der Herr der Ringe" die Gemeinschaft, die sich mit dem Ringträger gen Mordor aufmacht.

Dass Tolkien nichts für Wagner übrighatte, dass er ganz explizit sein Werk nicht in Verbindung mit "modernen Kriegen" gebracht haben wollte, das müssen die Autoren dieses ansonsten völlig braven Biopics nicht respektieren. Aber mit ihren sklavischen Spiegelungen von Leben und Werk nehmen sie dem Zuschauer den Raum, selbst Verbindungen zu ziehen.

Im Video: Der Trailer zu "Tolkien"

Video 20th Century Fox

Im anfangs angeführten Zitat von Tolkien, in dem er sich gegen Allegorien wendet, heißt es weiter: "Ich bevorzuge Geschichtsschreibung - wahr oder fiktiv - mit ihrer verschiedenartigen Anwendbarkeit auf die Gedanken und Erfahrungen der Leser. Ich denke, viele verwechseln Übertragbarkeit mit Allegorie, erstere gründet in der Freiheit des Lesers, letztere in der absichtlichen Dominanz des Autors."

Hätten die Macher von "Tolkien" diese Erkenntnis beherzigt, ihnen wäre ein besserer Film gelungen.