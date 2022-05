(Paramount Pictures)

Pete »Maverick« Mitchell ist zurück. Auch bekannt als Tom Cruise.

Auf Twitter hatte er schon Mitte April auf die »Top-Gun«-Fortsetzung hingefiebert.

San Diego, Kalifornien

Zur Film-Premiere wurde gebührend auf einen Flugzeugträger der US Marines eingeladen. Der Star selbst kam zwar nicht mit einem Kampfjet angeflogen, dafür aber mit einem Helikopter. Und die gekonnte Landung legte diesmal ein anderer Pilot hin, Cruise durfte sich ganz auf sein Comeback konzentrieren.

Und hier ist er wieder, nach einigen Jahren coronabedingter Pause und nach mehr als 35 Jahre nachdem er mit »Top Gun« erstmals einen Blockbuster landete. Eine Begegnung mit alten Fans – und einem scheinbar nicht gealterten nicht alternden Hollywood-Star.

Tom Cruise, Schauspieler

»Endlich wieder Gesichter sehen, die Menschheit hat uns wieder. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein.«

1986 kam der erste »Top Gun« in die Kinos. Die Geschichte zweier Kampfpiloten, die an der US-Eliteschule der Navy ausgebildet werden, spielte weltweit mehr als 350 Millionen Dollar ein. Für den neuen »Maverick« ist damit die Latte für einen Erfolg hoch gelegt. Der als Perfektionist bekannte Schauspieler hatte ebenso hohe Erwartungen an die der Produktion.

Tom Cruise, Schauspieler

»Teil Zwei zu machen war wirklich einschüchternd, glauben Sie mir. Aber es war künstlerisch faszinierend. Wir mussten ständig abwägen, was wie funktionieren könnte, das war wirklich interessant. Es war eine Herausforderung – und ich mag Herausforderungen.«

Glen Powell, Schauspieler

»Tom Cruise hat eine Flugschule aufgebautgegründet, undalso wir lernten wir das Fliegen also vom Maverick selbst. Wir sind vier verschiedene Flugzeugtypen geflogen, um unsere G-Toleranz zu erhöhen und die Manöver zu verstehen. Am Ende als wir in der F18 saßen und gefilmt wurdenfilmten, sahen wir dann alle wie Kampfpiloten aus.«

Die langersehnte Fortsetzung mit neuer Crew startet ab dem 26. Mai in den Kinos.