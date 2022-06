Neben den Machern des Films und Cruise selbst, der am 3. Juli 60 Jahre alt wird, freut sich auch die U.S. Air Force über den Erfolg des Films. Als das Original von 1986 Tom Cruise zum Superstar machte, verzeichneten die US-Luftstreitkräfte nach eigenen Angaben einen Anstieg von Bewerbungen als Jetpilot um 500 Prozent. Auch jetzt möchte das Militär vom Erfolg des Films profitieren und schaltet in den USA eine Werbeanzeige, die in den Kinos vor dem Beginn des Films läuft.

Das Onlinemagazin »LiveWire« hat in diesem Zusammenhang ein Interview mit Tom Cruise von 1990 ausgegraben , in dem er sich folgendermaßen zu dem Vorwurf äußerte, »Top Gun« mache Werbung für das Militär: »Ich möchte, dass die Kids wissen, dass echter Krieg nicht so aussieht wie in diesem Film. Der ist eine Achterbahnfahrt, nicht die Darstellung von Realität.«