In »Top Gun Maverick« gibt Tom Cruise als Superpilot Pete »Maverick« Mitchell seinen Schülern (und seiner einen Schülerin) den Tipp: nicht nachdenken, einfach machen. Ob die Schüler ihm folgen, ist ab dem 26. Mai zu sehen, wenn die Blockbuster-Fortsetzung in den deutschen Kinos anläuft. Lesen Sie hier die Rezension des Films.

Wer sich den Tipp aber definitiv zu Herzen genommen hat, ist Festivalchef Thierry Frémaux. Er ließ französische Kampfflieger über dem Palais des Festivals fliegen, deren Kondensstreifen die Farben der französischen und der amerikanischen Flagge hinterließen, und verlieh Tom Cruise unangekündigt eine Ehren-Palme. Was zur Europapremiere von »Maverick« in Cannes aufgefahren wurde, war in einem Wort: grotesk.

Ein anderes Gespräch als über Politik drängen die bislang gezeigten Filme noch nicht auf. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow, seit vier Jahren zum ersten Mal wieder bei einer Premiere dabei, weil ihn zuvor Hausarrest in Moskau festgesetzt hatte, sagte nach der Aufführung von »Zhena chaikovskogo« (»Tschaikowskys Frau«): Die wichtigste Botschaft dieser Tage sei ein Nein zum Krieg in der Ukraine. Sein Film bleibt unter dem Eindruck seines Auftritts, dem ersten öffentlichen seit seiner Flucht nach Deutschland , allerdings blass, und das, obwohl Hauptdarstellerin Alyona Michailova als geschasste Ehefrau des homosexuellen Komponisten eine tour de force der Auflehnung gegen ihre unerwiderte Liebe aufbietet.

Da passt es schmerzlich gut, dass Cannes in diesem Jahr mit der chinesischen Videoplattform TikTok einen neuen Sponsor hat. Position gegen Russland und den Krieg gegen die Ukraine lässt sich vergleichsweise einfach beziehen, über China wird auch an der Côte d’Azur laut geschwiegen.

Leiser wird es bei »Armageddon Time« von James Gray, dem einzigen US-Regisseur im diesjährigen Wettbewerb. Nach seinem Weltall-Drama »Ad Astra« weckt der Titel Weltall-Blockbuster-Erwartungen, dabei ist er einem Song von The Clash entlehnt, der wiederum ein Cover des jamaikanischen Reggaemusikers Willie Williams ist. Weiße, die sich schwarze Kultur einverleiben: Mit etwas gutem Willen kann man das als eines der Themen verstehen, die Gray in seine autobiografische Erzählung einflicht.

Aus ganz ähnlichen, ebenfalls autobiografischen Elementen hat Schriftsteller Jonathan Lethem bereits 2003 seinen herausragenden Roman »Die Festung der Einsamkeit« gebaut. Hinter der reichen Motivik und erzählerischen Dichte Lethems hinken Grays Bilder hinterher, sie illustrieren mehr zeitgenössische Ideen über das New York der Eighties, als dass sie aus sich selbst heraus erzählen. Dick aufgetragene Auftritte der Oscar-Gewinner Anthony Hopkins als Pauls Opa und Anne Hathaway als Pauls Mutter arbeiten zusätzlich gegen die Intimität des Stoffes an: Auf dem Grat zwischen Star- und Autorenkino findet Gray mit »Armaggedon Time« einfach keinen festen Stand.

Wie viel feiner ist dagegen das französischsprachige Debüt des Italieners Pietro Marcello. Nach seinem großen Wurf »Martin Eden« erzählt er in »L’envol« (Eröffnungsfilm der Reihe »Quinzaine des réalisateurs«) deutlich zurückgenommener von einem alleinerziehenden Vater und seiner kleinen Tochter Juliette, die sich nach Ende des Ersten Weltkriegs in einem Dorf in der Normandie zurechtfinden müssen. Marcellos lose Adaption eines Romans des russischen Fantastikers Alexander Grin umfasst rund 20 Lebensjahre von Juliette. Ihr Erwachsenwerden fließt neben dem technischen und politischen Wandel dieser Jahre in den sanften Erzählstrom des Films ein, der trotz dieser thematischen Fülle zu keinem Zeitpunkt seine Poesie und Leichtigkeit verliert. Sogar Musikeinlagen fügen sich bruchlos ein. Während Kampfjets über dem Festivalpalais donnern, hinterlässt »L’envol« in all seiner Zartheit die viel länger haftenden Eindrücke.