Meisterwerk "Toy Story 4" Dieser Film ist für Kinder viel zu schade

Kinder kommen und gehen, Woody und Buzz bleiben. Den ersten Teil der existentialistisch aufgeladenen Spielzeug-Saga sah man 1995 noch alleine im Kino, Teil zwei 1999 mit der großen Tochter, Teil drei 2010 mit dem kleinen Sohn. Bei Teil vier des Pixar-Epos sitzt man nun wieder allein im Kino, die Kinder sind aus dem Haus oder haben sich in den Marvel-Parallelwelt verabschiedet. Sollen sie da alleine ihrem Sitznachbar Cola über das T-Shirt schütten. Für "Toy Story 4" im dunklen Kino zurückgeworfen auf sich selbst, muss man sich die Frage stellen, wer man eigentlich wirklich ist.

So wie Woody, der selbstlose, loyale, übertrieben empathische Spielzeug-Cowboy, der bei der Fixierung auf das jeweilige Kind, in dessen Spielzeugkiste er lebte, immer vergaß, mal darüber nachzudenken, was er selbst eigentlich vom Leben will. Komplexere Beziehungen, Erwachsenen-Unterhaltung, Romantik gar - das alles verkniff er sich.

Am Anfang von "Toy Story 4" sehen wir in einer Rückblende, wie er sich in einer herzzerreißenden nächtlichen Regen-Szene von der wunderbaren Bo Peep verabschiedet, einer Schäferin mit Porzellangesicht, mit der er viel Spaß und gute Gespräche hatte, die aber dann eben mit anderen Spielsachen in einem Karton weggefahren wurde. Woody hätte sich noch in den Karton schmuggeln können, sah sich aber außerstande, das Kind zurückzulassen, als dessen Begleiter er sich unersetzbar sah.

Sein aktueller Bespaßungs- und Beaufsichtigungsauftrag gilt nun der fünfjährigen Bonnie, die ihren ersten Tag in der Vorschule zu bestehen hat. Woody schmuggelt sich in ihren Rucksack, wirbelt unterm Spieltisch als übertrieben beflissener Helikopter-Dad herum, und als die Kinder aus Abfall eine Figur basteln sollen, schiebt er ihr heimlich Plastikgabel, Eis-Stiel und Bürstendraht zu. Geboren wird - Forky!

Plastik, das um seine Existenzberechtigung kämpft

Schöpfung und Vernichtung, das waren ja immer die großen Themen von "Toy Story", in der die Menschen wie plumpe Aufziehpuppen herumlaufen, die Spielzeugfiguren sich aber zu vielschichtigen Helden entwickeln, die um ihre Existenzberechtigung kämpfen. Kunststoff zur Kreatur formen, Materie mit Leben beseelen - das glückt in keinem anderen Pixar-Film so gut wie in "Toy Story" und innerhalb des "Toy Story"-Figurenkosmos so gut wie bei dem Stückwerkwesen Forky.

Im Video: Der Trailer zu "Toy Story 4"

Video Disney

Anrührend, wie das Müllmännchen Angst vor dem Spielzeugdasein hat und immer wieder in Papierkörbe und Abfalleimer flüchtet, während Soundtrack-Komponist Randy Newman beherzt singt: "I Can't Let You Throw Yourself Away". Aufwühlend, wie Forky nach Art von Boris Karloff als Frankensteins Monster Gefühle entdeckt, die er selber nicht deuten kann. Aberwitzig, wie Woody das linkische Anhängsel in einem langen Gespräch an einer nächtlichen Landstraße in die Geheimnisse des Lebens einweist - eine Szene, in der formvollendet die Walking-and-talking-Sequenz mit Dustin Hoffman und Jon Voight in "Midnight Cowboy" nachgeahmt wird.

Unterwegs mit einer Truppe Anarcho-Spielzeug

Die Tragik und Tiefe hinter all den Imitaten und Zitaten: Woody macht sich durch Forky selber überflüssig, das geliebte Kind vertauscht den Cowboy mit seiner relativ komplexen Bewegungsapparatur gegen das tapsige Wegwerfbesteck. Ein befreiender Schock für Woody, der schließlich auf einer entfesselten Tour über Spielplätze und Jahrmarktstände seine verlorene Flamme Bo Peep wieder trifft. Die hat sich längst aus der Bindung zu einem festen Kind befreit und marodiert nun mit einer Truppe Anarcho-Spielzeug durch die Sandkästen. Spieltrieb: ja! Abhängigkeit: nein!

Die Figur Bo Peep, die sich von einer passiven Porzellanfigur in ein Riot Grrrl verwandelt hat, zeigt am deutlichsten, wie das "Toy Story"-Franchise sich im Wandel der Zeit geändert hat. Bei der Entwicklung von Teil vier musste "Toy Story"-Schöpfer John Lasseternach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe während des Drehs das Haus verlassen, Pixar wurde in Folge stark umstrukturiert, auch in Hinblick auf Diversität. (Lesen Sie hier einen Report über den Wandel bei Pixar )

Nun waren allerdings bei "Toy Story" die Männer sowieso nie klassische Machos, aber oft gebrochene Figuren, die mit Ängsten zu kämpfen hatten. Ein interessanter Neuzugang in diesem Sinne ist der kanadische Stuntfahrer Duke Caboom, ein frankophoner Bruder Evil Kneavels, der sein durch einen katastrophalen Einsatz unterm Weihnachtsbaum entstandenes Sprung-Trauma überwinden muss. Ebenfalls auf Suche nach neuem Lebenselan ist Buzz Lightyear, der hier seine Spracheinstellungen abruft, um sich selbst zu motivieren. Endlich findet also auch er eine innere Stimme, die ihm vom Objekt niederer Spieltriebe zum handelnden Individuum macht.

"Toy Story 4" ist eine wunderbare Ermächtigungsfantasie über Gegenstände, die wir in unserer Einfalt bislang für leb- und willenlos halten. Hier zeigen Plastikfiguren, was das Menschsein bedeutet. Das ist mit wirklich jedem Pixel Kino für Erwachsene.

